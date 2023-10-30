Поклонская обратилась к подписчикам впервые за полтора года

. Об бывший прокурор региона сообщила в посте, опубликованном впервые за год и четыре месяца в Telegram.

По словам Поклонской, мошенники в течение года вели переписку от ее имени с гражданином Америки, а после потребовали от него выкуп за бывшего прокурора у украинских представителей. «Мошенники (под моим именем) сообщили ему, что Россия выдала меня Украине, и для моего выкупа требуется внести (в качестве залога) 100 000 долларов США», — отметила она.

Американец связался с представителями ее фанатов, которые пояснили иностранцу, что его чуть не обманули аферисты. Экс-прокурор обратилась к подписчикам, призвав их быть осторожными и не поддаваться мошенническим схемам. headtopics.com

В частности, Поклонская отметила человечность, которую проявил иностранный гражданин, планирующий спасти ее. В начале лета 2022 года Наталья Поклонская прекратила вести соцсети в связи с новой должностью советника генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Россия Последние новости Прочитайте больше: mkomsomolets »

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикамОт лица экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской действуют мошенники, и один из них едва не обманул гражданина США, захотевшего ее спасти Поклонскую. Об написала сама бывший прокурор республики в первом за год и четыре месяца посте в Telegram. Поклонская отдельно отметила человечность, которую проявил гражданин США. Прочитайте больше ⮕

«Самый опасный человек в Brave». Как Чимаев попал в ММА и сразу стал звездойЗа первые полтора года Хамзат провёл шесть поединков и выиграл все досрочно. Прочитайте больше ⮕

Хромых: новые штучки в голове появляются, голова совсем другая, не как раньше17-летняя российская фигуристка Майя Хромых рассказала об изменениях в себе после перерыва в полтора года из-за длительного восстановления после травмы, а также прокомментировала своё первое выступление после возвращения на лёд. Прочитайте больше ⮕

Хромых: цель восстановить четверные есть, я верю, что всё можно вернуть17-летняя российская фигуристка Майя Хромых рассказала о целях, которые она ставит перед собой после возвращения лёд спустя полтора года, которые она пропустила из-за травмы руки. Прочитайте больше ⮕

Главред France Football об отсутствии Роналду в числе номинантов на «Золотой мяч»: «Он великий игрок. Но Криштиану не блистал на ЧМ и играет не в самой известной лиге»– Впервые с 2004 года в списке из 30 номинантов отсутствует Роналду. Прочитайте больше ⮕

Все по парам: российский Гран-при начинает уступать международномуУченица Этери Тутберидзе впервые с 2018 года не попала на пьедестал взрослых соревнований Прочитайте больше ⮕