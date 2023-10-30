Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

От лица экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской действуют мошенники, и один из них едва не обманул гражданина США, захотевшего ее спасти. Об бывший прокурор республики написала в первом за год и четыре месяца посте, опубликованном в Telegram. По словам Поклонской, мошенники год общались от ее имени с гражданином США, а после потребовали от него крупную сумму, чтобы выкупить бывшего прокурора у украинских властей.

Экс-прокурор обратилась к подписчикам и призвала их быть внимательными и не поддаваться на уловки аферистов. Отдельно Поклонская отметила человечность, которую проявил гражданин США, пытаясь спасти ее. «Благодаря данному качеству мы можем изменить себя и весь мир», подытожила она. Наталья Поклонская в 2014-2016 годах занимала должность прокурора республики Крым, затем была избрана в состав Госдумы VII созыва.

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