Поклонская впервые за полтора года опубликовала пост

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года отсутствия в соцсетях написала пост в Telegram, в котором предупредила подписчиков о том, что в интернете от ее имени действуют мошенники.

Поклонская рассказала, что с ее фейковой страницей в соцсети почти год общался гражданин США. Преступникам практически удалось убедить мужчину, что РФ якобы выдала Поклонскую Украине, а для ее освобождения требуется залог размером $100 тыс.

Американец решил сначала проверить информацию и написал администратору фанатского сообщества Поклонской с вопросом, действительно ли ей требуется помощь. Тот подтвердил опасения мужчины и объяснил ему, что аккаунт принадлежит не настоящей Поклонской. headtopics.com

«Сообщаю об этом специально, чтобы обезопасить людей (находящихся в виртуальной реальности) от мошенников, которые представляются мной или кем-то ещё», — указала экс-прокурор Крыма. Она добавила, что оценила человечность и желание помочь со стороны гражданина США, несмотря на непростые отношения между его страной и Россией.

Наталья Поклонская не вела публичную деятельность и соцсети с июня 2022 года, когда перешла на работу в Генпрокуратуру.

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