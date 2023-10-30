"Южная" группировка нанесла поражение скоплениям сил неприятеля в нескольких районах ДНР на донецком направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

ВСУ на этом направлении за минувшие сутки лишились 285 солдат, убитых и раненых, пять бронемашин и автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские артиллеристы нанесли удары по двум американским 155-миллиметровым гаубицам М777 и самоходке "Гвоздика".

На южно-донецком направлении группировка "Восток" вела огонь по позициям противника в районах Приютного, Новомихайловки, Никольского и Угледара. Украинские войска лишились сотни солдат, четырех БТР и пикапов, пушки "Гиацинт-Б". Порядка 220 украинских военных убиты и ранены за сутки на запорожском направлении. headtopics.com

Потери неприятеля также включили два танка, в том числе немецкий Leopard, пять бронемашин и пикапов. Отражена атака штурмовиков неподалеку от Работино в Запорожской области. Поражены две М777, гаубица "Мста-Б" и польская самоходка Krab.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Наземный транспорт станет эффективнее в девяти районах и поселениях МосквыВ нескольких районах и поселениях Москвы меняют маршруты наземного транспорта, их делают удобнее для горожан. Прочитайте больше ⮕

Израиль расширяет операцию в Газе: атакованы 600 объектовИзраильские военные продолжают планомерно уничтожать позиции и объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Израиль расширяет операцию в Газе: атакованы 600 объектовИзраильские военные продолжают планомерно уничтожать позиции и объекты радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Прочитайте больше ⮕

Российский дрон поразил группу боевиков ВСУ на артёмовском направленииГруппу украинских боевиков поразил российский дрон-камикадзе в районе Клещеевки на артёмовском направлении в зоне специальной военной операции... Прочитайте больше ⮕

Близ Клещеевки дрон-камикадзе добровольцев поразил боевую позицию ВСУБоевую позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) поразил дрон-камикадзе добровольцев в районе Клещеевки на артемовском направлении в Донецкой Народной Республике, о чем стало известно в понедельник, 30 октября.Российские военные сообщили, что группа бойцов украинской армии предприняла попытку продвинуться в лесополосе. Прочитайте больше ⮕

Правительство Дагестана усилило меры безопасностиВласти Дагестана усилили меры безопасности в городах и районах региона. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства республики. Прочитайте больше ⮕