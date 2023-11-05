Поздравления с назначением Адама Кадырова на ответственную должность

«От души поздравляю дорогого брата Адама Кадырова с назначением на ответственную должность начальника отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики!» — написал он. Алханов пожелал 15-летнему Адаму грандиозных побед и достижений на вверенном ему направлении. Также с назначением Адама Кадырова поздравил и министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев. При этом он не уточнил, о какой именно должности идет речь.

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DW_RUSSİAN: 15-летний сын Кадырова стал главой отдела его безопасностиМинистр информации Чечни Ахмед Дудаев поздравил подростка с назначением на 'важную' и 'ответственную' должность - начальника отдела безопасности главы Чечни Рамзана Кадырова.

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MKOMSOMOLETS: Министр Дудаев поздравил сына главы Чечни с назначением на «важную должность»Чеченские политики поздравили сына главы Чеченской республики, пятнадцатилетнего Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности отца

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MEDUZAPROJECT: 15-летнего сына Рамзана Кадырова назначили на «ответственную должность» в службу безопасности главы Чечни — MeduzaСына Рамзана Кадырова Адама, избившего в СИЗО Грозного арестованного Никиту Журавеля, назначили на «ответственную должность» в службу безопасности главы Чечни, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов.

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ИЗВЕСТИЯ: Министр Дудаев поздравил Адама Кадырова с назначением на «важную должность»Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего сына главы республики Рамзана Кадырова Адама с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы республики. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале министра в воскресенье, 5 ноября.

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GAZETARU: В Чечне поздравили сына Кадырова с назначением на «важную должность»Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил пятнадцатилетнего Адама Кадырова, сына главы республики Рамзана Кадырова, с назначением на «важную должность» в службе безопасности главы региона. Об этом он написал...

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IA_REGNUM: В Чечне сына Кадырова поздравили с назначением на «важную должность»Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы республики Рамзана Кадырова Адама...

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