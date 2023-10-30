Поздняков о смерти Маматова: «Олимпийское движение понесло очередную утрату. Он не просто великий спортсмен, но и достойный гражданин нашей страны»

«Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

Прокунин об участии китайского клуба на турнире в Хантах: «Планы у нас в силе, на этой неделе команда должна получить визы» Журова об Играх дружбы: «Мы должны придумывать новые форматы, ведь это еще и бизнес. Допускаю, что ряд видов спорта привлечет и европейские страны»

Виталий Смирнов: «Маматов был одним из тех людей, которые сделали большой вклад в то, чтобы традиции советского спорта продолжились в российском» Васильев об отстранении россиян: «Этот период продлится не так долго – 3-4 года, не думаю, что больше. Мир просто устанет от неопределенности» headtopics.com

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Третьяк об игре за ЦСКА: «Я был комсоргом, мы брали соцобязательство выиграть Олимпиаду, ЧМ. В раздевалке висело изречение Суворова»– ЦСКА – это не просто спортивный клуб, это спортивный клуб нашей армии. Прочитайте больше ⮕

Глава 'Мемориала' Орлов: Цель властей - выдавить нас из РФПравозащитник Олег Орлов в интервью DW рассказал о суде над ним, о преследованиях 'Мемориала', о причинах нападения на Милашину и Немова и о том, почему он не уезжает из России. Прочитайте больше ⮕

Оуэн о Кейне: «Бавария» выиграет Бундеслигу с Харри или без него, в этом вряд ли есть что-то особенное. Стоило остаться в «Тоттенхэме» еще на год, а потом уйти куда захочется»«Кейн – невероятный игрок, и то, что он по-прежнему хорошо играет, не должно удивлять – это просто данность. Прочитайте больше ⮕

Азаров: США подбирают нового кандидата на пост президента УкраиныБывший премьер-министр страны отметил, что Вашингтон вкладывает в Киев большие деньги, но не видит результатов. Прочитайте больше ⮕

Президент Турции все громче критикует ИзраильНо воевать он не собирается Прочитайте больше ⮕

Смерть Мэтью Перри расследует полицияНа месте смерти актера не было обнаружено следов насилия и наркотиков. Прочитайте больше ⮕