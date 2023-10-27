Пожаловавшаяся Путину на низкие зарплаты в космической отрасли рассказала о себе

Когда зашел разговор об удержании кадров в отрасли, она заявила, что, к сожалению, это становится сложной задачей. «Например, из моего коллектива за текущий год ушла четверть молодых сотрудников: кто в коммерцию, кто в частные компании, где выше зарплаты. А что делать, если молодые инженеры, освоившие сложные профессии в вузе, получают меньше чем курьеры на рынке!»

Если так дальше продолжится, то, по словам Любови, в отрасли начнется кадровый голод, и космонавтика не сможет развиваться. «Можем ли мы рассчитывать на какие-то изменения в части оплаты нашего труда?» – обратилась она с вопросом к Путину.

Президент сказал, что был удивлен размером окладов сотрудников, когда перед встречей просматривал предоставленные ему материалы: «Я честно говоря как-то не ожидал. …Вы знаете, в научных учреждениях сотрудники должны получать 200 процентов от средней зарплаты по региону. Это (космическая отрасль. – «МК») – важнейшая сфера, даже не знаю, как мы упустили». headtopics.com

Далее, отвечая на конкретный вопрос молодой сотрудницы РКС о повышении оплаты труда, президент добавил следующее: «В таких вопросах не решают все в один щелчок, но мы обязательно будем двигаться вперед, обязательно будем это делать».- Я пришла в отрасль в далеком 2006-м году как технолог по приборам, - рассказывает девушка.

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