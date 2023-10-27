Пожарные вскрыли машину, где находился россиянин без сознания и младенец

В Санкт-Петербурге местный жители сообщил, что на улице заметил автомобиль, в котором находятся грудной младенец и мужчина без сознания. Видео, снятое очевидцем, опубликовал Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

Автомобиль «Рено» с мужчиной в бессознательном состоянии и грудным ребенком был припаркован на Витебском проспекте. Странное поведение мужчины за рулем заметил другой водитель, который следовал за «Рено». Он остановился рядом за «Рено», чтобы проверить, все ли в порядке, и заметил, что водитель «Рено» упал на пассажирское кресло и не реагировал на сигналы. На заднем сидении в это время находился младенец в автокресле.

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