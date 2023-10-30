Под стадионом «Наполи» обнаружили труп мужчины после матча с «Миланом» – безбилетник пытался попасть на трибуны через тоннель

По информации Corriere dello Sport, тело 42-летнего мужчины было обнаружено ночью на подземной парковке стадиона «Диего Армандо Марадона». Труп был найден под гостевым сектором стадиона.

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