Под Хабаровском педофил изнасиловал двух девочек, затащив их в гаражи

Под Хабаровском ищут затаскивающего детей в гаражи педофила. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, подозреваемый орудует в селе Ильинка. Педофил ловит маленьких девочек на улице, а потом затаскивает в гаражный кооператив, где насилует их. Сообщается, что на данный момент известно о двух пострадавших. Ими стали сестры восьми и девяти лет, которые рассказали родителям, как незнакомец заманил их в гараж и изнасиловал.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера, сообщает Shot. Подозреваемому россиянину грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас сотрудники правоохранительных органов составляют фоторобот педофила. headtopics.com

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