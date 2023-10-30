Подробности с фронта: как противнику 'закидывают за шиворот'

Сейчас до противника около семи километров, и ему приходится"закидывать за шиворот". Это обсудили в документальном фильме "87-я неделя СВО" автор фильма Владимир Соловьев и заместитель командира бригады с позывным Боцман.украинских боевиков, они думают, как обмануть. Его расчет может поразить любую цель. Чтобы стрелять по натовскому артиллерийскому орудию, координаты были получены с беспилотника, они выкатились на передний край и стреляли осколочно-фугасными.

Кстати, он заметил, что подбирает бойцов под себя, чтобы чувствовать себя комфортнее. И все они крепкие, потому что часто таскают снаряды.

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