Подростки в российском городе напали на участников Хеллоуина в ТЦ

Одного из участников праздника облили краской, другого увезли в больницу с ожогом роговицы из-за попадания антисептика, поделился собеседник издания. «Администрация вызвала полицию. Когда правоохранительные органы прибыли, мы услышали от них насмешку над нами. Многие бояться писать заявление. Участникам приходят угрозы», — сказал администратор. Он подчеркнул, что в планах косплееров привлечь администрацию ТЦ к ответственности за игнорирование ситуации.

Между тем в «Сити молл» пояснили, что действовали по инструкции. «Инцидент никак не связан с участниками и самим праздником Хеллоуин. Все ребята дружно принимали участие в нашем ивенте — и косплееры, и просто гости. Конфликт между подростками произошел после мероприятия», — заметили представители ТЦ. Сургутские следователи также заинтересовались произошедшим.

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