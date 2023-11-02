Подмосковную дачу Сталина продали на аукционе

Усадьбу «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в первой половине 30-х годов прошлого века жил Иосиф Сталин, продали на аукционе единственному участнику торгов, сообщает РИА Новости. Исторический объект недвижимости приобрело за начальную цену в 403,5 миллиона рублей краснодарское ООО «Консалтинг и право». За указанную сумму организация получила права на объекты недвижимости на 3,8 тысячи квадратных метров и аренду около 38 гектаров земли.

Усадьбу фабриканта Руперта с сохранившимся до наших дней домом в стиле неоклассицизма национализировали после 1917 года. После проживания там Сталина ее многие десятилетия использовали как правительственную дачу, а в 1989 году там создали загородный реабилитационный центр для детей с тяжелыми заболеваниями.

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Дачу Сталина в Подмосковье продали на аукционеУсадьба «Липки-Алексеевское» в Мытищинском округе Подмосковья, где в начале 1930-х годов проживал Иосиф Сталин, была приобретена на торгах краснодарской компанией «Консалтинг и право», передает РИА Новости . Прочитайте больше ⮕

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Дебютную майку Виктора Вембаньямы продали за $ 62 тыс.Дебютная майка новичка «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы была продана на аукционе за $ 62 тыс. Прочитайте больше ⮕

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