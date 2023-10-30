Подросток, провалившийся в колодец с кипятком в Екатеринбурге, находится на ИВЛ

В Минздраве Свердловской области рассказали о состоянии школьника, который получил ожоги, упав в колодец с кипятком, мальчик в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Состояние пострадавшего врачи по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое, ребенок остается в ожоговом отделении реанимации. Школьник находится на ИВЛ, в рамках лечения ожоговой болезни ему ежедневно делают перевязки и необходимые процедуры, у мальчика диагностированы ожоги 50% тела.

Напомним, инцидент произошел 26 октября, 14-летний мальчик шел по улице и во дворе одного из жилых домов привалился в открытый люк коллектора с горячей водой. Подростка спас водитель такси, он сумел вытащить ребенка из воды. На помощь школьнику пришли врачи скорой помощи, которые в момент происшествия проезжали мимо. headtopics.com

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