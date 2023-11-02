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Подсказка в зеркале.

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Появление темных кругов под глазами зачастую расценивается как досадный косметический дефект. Например, если человек не выспался. На деле же причины могут быть более серьезными.

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aifonline

Темные круги под глазами часто ассоциируются с не самым качественным сном и недостатком кислорода. На деле же причин их появления больше и некоторые крайне опасны. Что надо знать, если глаза подвело синевой, aif.ru рассказала врач-дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова.

Почему возникают? Игнорировать появление темных кругов в области глаз не стоит, так как их могут вызвать такие состояния, как: В первых трех случаях речь идет о недостаточном снабжении организма кислородом, из-за чего начинается посинение тканей. Так, например, многие знают, что проблемы с сердцем и сосудами, а также с дыханием могут проявляться посинением носогубного треугольника.

Фенестрированные капилляры — это те капилляры, в которых есть мини-отверстия, иногда называемые окнами. Они активно участвуют в газообмене, и если что-то идет не так, то начинается сбой доставки кислорода. Ткани в области глаза тонкие, сосуды под ними синие, поэтому появляется характерный оттенок. headtopics.com

Также повлиять на появление синих кругов под глазами могут прием некоторых препаратов, проблемы с пищеварительной системой и другие факторы. Как бороться? Надо обращаться к врачу и искать причину такого явления. В зависимости от нее и решать. Что касается подручных методов, которые помогут минимизировать последствия, можно подключить использование патчей, различные примочки по типу компрессов, прикладывание дисков с чаем. Такие меры, как правило, направлены на улучшение тока лимфы, помогут снять отек тканей. И это будет неплохо для общего улучшения ситуации.

Если темные круги слишком выраженные, можно попробовать использовать инъекцию специальным филлером — ее вводят в носослезную борозду. Препарат используется тот, который обогащен витаминами и микроэлементами, чтобы напитать и уплотнить кожу. Такая мера позволит замаскировать дефект, а также улучшит питание тканей. Важно понимать, что решение об использовании такого филера принимает врач, так как он подходит далеко не всем. headtopics.com

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