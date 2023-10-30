Подготовлен проект обращения к ООН в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта

В Государственную Думу внесен проект обращения к ООН, международным парламентским организациям и парламентам стран мира в связи с массовой гибелью детей и сложившейся гуманитарной ситуацией в зоне палестино-израильского конфликта.

«Депутаты в условиях усугубляющейся гуманитарной катастрофы на Ближнем Востоке считают принципиально важным и не терпящим отлагательства обращение к Организации Объединенных Наций, международным парламентским организациям, парламентам стран мира с настоятельным призывом поддержать требование к сторонам палестино-израильского конфликта немедленно, без предварительных условий прекратить боевые действия и остановить неизбирательное применение смертоносного оружия, ведущее к гибели мирных...

Блокада сектора Газа, по мнению депутатов, «увеличивает нечеловеческие страдания и мучения палестинских детей и их семей, которые вынуждены буквально выживать без пищи, воды, медикаментов, электричества, топлива и всего того, что составляет основу жизнеобеспечения». headtopics.com

«Государственная Дума отмечает, что преступлением являются не только насилие и убийство гражданских лиц, захват и удержание заложников, но и бомбардировки мирных жилых районов, их блокада, создание препятствий для доставки экстренной гуманитарной помощи и насильственные попытки переселения большого числа мирных граждан под фактической угрозой их физического уничтожения», — подчеркивается в документе.

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