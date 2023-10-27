Подземный толчок магнитудой 4,4 произошел в акватории Байкала

Сейсмостанции зафиксировали подземное толчок магнитудой 4,4 с энергетическим классом 12 в 1:23 по местному времени (20:35 мск). Эпицентр землетрясения находился в центральной части озера, в 27 км юго-восточнее острова Ольхон, на глубине 10 км.

По оперативным данным, в эпицентре сила толчка достигала 6 баллов. В некоторых населенных пунктах Прибайкальского района Бурятии ощущались толчки до 5 баллов, в поселке Хужир на Ольхоне (Иркутская область) - 3-4 балла, а в Улан-Удэ и Иркутске - 3 балла.

По предварительной информации, на сайте Главного управления МЧС России по Бурятии нет сообщений о разрушениях. Тем не менее, специалисты готовятся оценить состояние важных социальных объектов с помощью оперативных групп. headtopics.com

В этом районе расположена Байкальская рифтовая зона, где происходит расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, ее протяженность около 2 тысяч километровя. В центральной части зоны расположено озеро Байкал, на юге — озеро Хубсугул (Монголия), а на севере — горный район, через который проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ).

За последний год замечалось усиление сейсмической активности в Байкальском рифте, однако в 2023 году было зарегистрировано снижение ее интенсивности.

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