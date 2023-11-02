Погромщиков в Дагестане не накажут. Президентские амбиции Арестовича. Российский врач в плену ХАМАС

По итогам антисемитских беспорядков в Махачкале под арест отправлены только 15 человек. Максимальный срок наказания — 10 суток.

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович объявил о личных политических амбициях и представил программу. Детский врач из Ростова-на-Дону вместе с дочерью и внуком находятся в плену у боевиков ХАМАС.

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В плену у ХАМАС оказалась врач из Ростовской области и ее дочьУроженка Ростова-на-Дону, гражданка России Ирина Татти вместе с семьей попала в плен к ХАМАС Прочитайте больше ⮕

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Еврейский погром в Дагестане и ХАМАС в Москве: роль России в войне Израиля против террористов.Еврейские погромы в Дагестане, антисемитский митинг в Черкесске, поджог еврейского культурного центра в Нальчике, сход к отелю в Хасавюрте с целью выгнать израильтян — похоже, на Северном Кавказе началась охота на евреев. Тем временем глава террористов ХАМАС приезжает в Москву на переговоры, а израильская делегация Совбезе ООН надела желтые звезды. Прочитайте больше ⮕

Суд арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту МахачкалыПятерых задержанных за участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы арестовал суд в Дагестане Прочитайте больше ⮕

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Палестина рассчитывает на эвакуацию 200 раненых через КПП «Рафах»Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль отметил, что ХАМАС может отпустить находящихся в заложниках иностранцев. Прочитайте больше ⮕