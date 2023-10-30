Погром в Дагестане: последние новости. Заложница ХАМАС Шани Лук погибла. РФ атаковала завод Одессы

Антисемитский погром в Дагестане: рассказываем все новости, реакции и последствия беспорядков в аэропорту Махачкалы.

Силовики пришли с обыском к журналисту дагестанского издания «Новое дело» Идрису Юсупову. В России политические заключенные проводят сегодня голодовку Российская армия вновь атаковала Украину дронами. Мать Шани Лук — похищенной гражданки Германии боевиками ХАМАС — сообщила о смерти девушки.

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Мать похищенной в Израиле Шани Лук заявила о гибели дочериСтудентка Шани Лук, похищенная боевиками ХАМАС в Израиле, погибла. Об этом сообщила её мать Рикарда Лук 30 октября в интервью телеканалу RTL. «К... Прочитайте больше ⮕

Мать похищенной боевиками ХАМАС Шани Лук заявила о гибели дочериМать студентки Шани Лук, похищенной в Израиле боевиками из исламистского движения ХАМАС, подтвердила гибель дочери Прочитайте больше ⮕

Самую известную заложницу ХАМАС обезглавилиПрезидент Израиля Ицхак Герцог заявил, что самую известную заложницу ХАМАС Шани Лук обезглавили. Прочитайте больше ⮕

Президент Израиля заявил об обезглавливании похищенной ХАМАС Шани ЛукПрезидент Израиля Ицхак Герцог сообщил изданию Bild, что террористы ХАМАС отрубили голову студентке из Германии Шани Лук, которую они похитили на музыкальном фестивале Nova Festival в Израиле 7 октября Прочитайте больше ⮕

В Израиле заявили об обнаружении тела похищенной ХАМАС студентки Шани ЛукМинистерство иностранных дел Израиля подтвердило на своей официальной странице в социальной сети X 30 октября гибель 23-летней студентки из ФРГ, Шани Лук, которую 7 октября похитили боевики ХАМАС Прочитайте больше ⮕

Мать гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, сообщила, что ее дочь, вероятно, мертва — MeduzaМать 22-летней гражданки Германии Шани Лук, похищенной боевиками ХАМАС, заявила, что ее дочь, вероятно, мертва, сообщают RTL и NTV. Прочитайте больше ⮕