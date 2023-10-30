Погром в аэропорту Махачкалы. Полицейских забрасывали камнями, они отвечали стрельбой в воздух Кадры из Дагестана, где произошли антисемитские беспорядки — Meduza

ержаны и доставлены в полицию 60 участников беспорядков МВД объявило, что всего установлены личности 150 погромщиков Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «от ответственности не должен уйти никто» Аэропорт Махачкалы пока закрыт
ержаны и доставлены в полицию 60 участников беспорядков МВД объявило, что всего установлены личности 150 погромщиков Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что «от ответственности не должен уйти никто» Аэропорт Махачкалы пока закрыт
Москалькова: В Дагестане - разжигание межнациональной розниРегиональные власти Дагестана и представители мусульманских и иудейских конфессий в России осудили беспорядки в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕
При беспорядках в аэропорту Махачкалы пострадали двое сотрудников правоохранительных органовГлава Дагестана Сергей Меликов заявил, что в аэропорту Махачкалы при беспорядках пострадали двое полицейских Прочитайте больше ⮕
'Вы ошибаетесь': муфтий Дагестана обратился к гражданам после событий в аэропортуМуфтий Дагестана Ахмед Абдулаев обратился к жителям республики из-за событий в аэропорту Махачкалы Прочитайте больше ⮕
Глава Дагестана прокомментировал события в международном аэропорту МахачкалыГлава Дагестана Сергей Меликов в своем Telegram-канале обвинил в предательстве участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. Прочитайте больше ⮕
Минздрав Дагестана сообщает о ранении нескольких полицейских в аэропорту МахачкалыВ пресс-службе Дагестана подтвердили, что в результате беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали несколько человек Прочитайте больше ⮕
Правительство Дагестана перешло на круглосуточный режим работыПравительство Дагестана будет работать в круглосуточном режиме после инцидента, произошедшего в аэропорту Махачкалы Прочитайте больше ⮕