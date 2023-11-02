Погода 24. В Москве в четверг ожидается сильный дождь

В российской столице сегодня ожидается сильный дождь, термометры покажут +8 градусов. В пятницу и субботу осадков не будет, столбики термометров поднимутся до +7. Потом опять резко потеплеет. В конце недели воздух прогреется до +13 градусов.

Настолько теплое начало ноября – это аномалия. И она определит весь ход месяца. Обычно уже к концу первой декады месяца в центре России температура становится устойчиво отрицательной и наступает метеорологическая зима. Но в этот раз она опоздает по меньше мере на несколько недель.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ВЕСТИ »

Вильфанд: москвичей ждет «сумасшедшее тепло»Погода в Москве в ближайшие дни будет необычно теплой, прогнозируют синоптики. Прочитайте больше ⮕

Погода 24. Теплая погода задержится в столицеСмотрим «Погода 24. Теплая погода задержится в столице» видео Прочитайте больше ⮕

Синоптики спрогнозировали дождливую погоду и до +9 в Москве в четвергОблачно, местами умеренный дождь ― такой ожидается погода в Москве и области 2 ноября, в четверг. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.Температура воздуха в столице днем будет варьироваться в диапазоне +7…+9. градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -1. Прочитайте больше ⮕

В России до конца года на месте Decathlon могут открыться 10 магазинов DesportПервое открытие ожидается в декабре в московском торговом центре 'Авиапарк' Прочитайте больше ⮕

Синоптики спрогнозировали +14 градусов в Москве 5 ноябряВечером 5 ноября в Москве ожидается до 14 градусов тепла. Об этом «Известиям» 2 ноября рассказали синоптики «Яндекс Погоды».«По данным Яндекс Погоды, 4 ноября в Москве пройдет небольшой дождь, а температура достигнет +8 градусов. Скорость ветра с утра составит 3 м/с, а вечером — 4 м/с. В воскресенье, 5 ноября, также ожидается небольшой дождь. Прочитайте больше ⮕

Синоптик сообщил о «сумасшедше теплых» днях в МосквеПогода в Москве 1 ноября будет необычно теплой, температура воздуха поднимется до +15. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Прочитайте больше ⮕