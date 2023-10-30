Повышение первого взноса по льготной ипотеке пока не обсуждается

ЦБ принял решение обсудить ситуацию с банками. Возможен пересмотр критериев платёжеспособности россиян, которые берут кредит для первоначального взноса за жилье.

В свою очередь, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев подтвердил, что ведомство согласно с оценкой Банка России. Популярность ипотечных программ беспокоит и Минфин. При этом, в министерстве пока не обсуждали повышение первого взноса по льготной ипотеке.

"Моя личная позиция, что надо это, конечно, поджимать", – сказал замминистра на полях Международного таможенного форума.ЦБ видит риски перегрева на российском ипотечном рынке. Как говорится в комментарии ЦБ к информационно-аналитическому материалу по тенденциям в кредитовании, ипотечный кредит взяли более 10 миллионов граждан России. При этом 48 процентов выданных за первые шесть месяцев года таких кредитов имеют срок выплат, превышающий 25 лет. headtopics.com

"В январе – июне 39 процентов ипотечных кредитов было выдано заемщикам, которым на момент плановой выплаты долга исполнится более 65 лет", – указали в ЦБ.

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