Повышение ключевой ставки и первый взнос за ипотеку: заявления ЦБ

Снижать ее в Центробанке намерены только при устойчивом сокращении инфляции, которое ожидается в следующем году.ни на огурцы, ни на топливо
. Но мы ограничиваем рост общего уровня цен. И это означает, что, например, при инфляции 4 процента ваши расходы на среднюю потребительскую корзину растут в среднем на 4 процента", – сказала глава ЦБ. 4 процента – это цель на 2024 год, а пока цены растут более высокими темпами. По итогам года инфляция может составить 7-7,5 процента.
Это влияет и на валютный курс. По словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки с середины августа оказало стабилизирующее влияние на рубль. Официальные курсы, установленные Центробанком на выходные, – 93 рубля 21 копейка за доллар и 98 рублей 35 копеек за евро. Глава ЦБ заявила, что у регулятора нет каких-то красных линий курса рубля, при достижении которых надо принимать срочные меры. headtopics.com
На ипотечном рынке Банк России видит риски перегрева. За последние три года цены на жилье выросли на 90 процентов – это существенно выше инфляции и способно перекрывать положительные эффекты от льготной ипотеки. Поэтому такие программы, по мнению Набиуллиной, уместны только как антикризисные меры. В ЦБ ожидают, что ситуация будет меняться по мере их сворачивания.
"В сентябре у нас ипотека только за месяц выросла на 4,2 процента. Темпы выдачи сохраняются. И, конечно, широкий охват льготными программами ипотеки означает, что эти риски пока сохраняются, – сказала руководитель ЦБ. – Мы считаем – и отправили такое предложение правительству, – что ещеГоворя о росте экономики в целом, Центробанк повысил прогноз. Рост ВВП может составить от 2,2 до 2,7 процента. Существенный ограничитель для расширения производства сегодня – дефицит кадров. headtopics.com