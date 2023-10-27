Повышение ключевой ставки и первый взнос за ипотеку: заявления ЦБ

Снижать ее в Центробанке намерены только при устойчивом сокращении инфляции, которое ожидается в следующем году.ни на огурцы, ни на топливо

. Но мы ограничиваем рост общего уровня цен. И это означает, что, например, при инфляции 4 процента ваши расходы на среднюю потребительскую корзину растут в среднем на 4 процента", – сказала глава ЦБ. 4 процента – это цель на 2024 год, а пока цены растут более высокими темпами. По итогам года инфляция может составить 7-7,5 процента.

Это влияет и на валютный курс. По словам Набиуллиной, повышение ключевой ставки с середины августа оказало стабилизирующее влияние на рубль. Официальные курсы, установленные Центробанком на выходные, – 93 рубля 21 копейка за доллар и 98 рублей 35 копеек за евро. Глава ЦБ заявила, что у регулятора нет каких-то красных линий курса рубля, при достижении которых надо принимать срочные меры. headtopics.com

На ипотечном рынке Банк России видит риски перегрева. За последние три года цены на жилье выросли на 90 процентов – это существенно выше инфляции и способно перекрывать положительные эффекты от льготной ипотеки. Поэтому такие программы, по мнению Набиуллиной, уместны только как антикризисные меры. В ЦБ ожидают, что ситуация будет меняться по мере их сворачивания.

"В сентябре у нас ипотека только за месяц выросла на 4,2 процента. Темпы выдачи сохраняются. И, конечно, широкий охват льготными программами ипотеки означает, что эти риски пока сохраняются, – сказала руководитель ЦБ. – Мы считаем – и отправили такое предложение правительству, – что ещеГоворя о росте экономики в целом, Центробанк повысил прогноз. Рост ВВП может составить от 2,2 до 2,7 процента. Существенный ограничитель для расширения производства сегодня – дефицит кадров. headtopics.com

Прочитайте больше:

ВЕСТИ »

Российские банки готовятся к повышению ставок по кредитам и вкладамВслед за неожиданно резким повышением ключевой ставки ЦБ сразу на 2 п.п. — до 15% — банки собираются поднять ставки по кредитам и вкладам. Прочитайте больше ⮕

В ЦБ РФ допустили дальнейшее повышение ключевой ставкиЦентробанк РФ допустил в декабре дальнейшее повышение ключевой ставки до 16 процентов Прочитайте больше ⮕

Набиуллина допустила повышение ключевой ставки до конца годаБанк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Об этом 27 октября заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. «Что касается этого года, мы дали прогноз ключевой ставки до конца этого года. У нас осталось одно заседание по ключевой ставке. Прочитайте больше ⮕

Набиуллина объяснила, как повышение ключевой ставки изменит цены на бензинСнижение потребительского спроса повлияет на все товары. Прочитайте больше ⮕

Набиуллина объяснила резкое повышение ключевой ставки до 15%Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала решение регулятора повысить ключевую ставку сразу на 2% - с 13% до 15%, что стало неожиданностью для рынка Прочитайте больше ⮕

Набиуллина не исключила новое повышение ключевой ставки до конца годаПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила нового повышения либо сохранения на текущем уровне ключевой ставки в этом году. Прочитайте больше ⮕