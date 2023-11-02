Побывавшая в Египте россиянка описала поездку фразой «хотят обмануть на каждом шагу»

«Возле пирамид Гизы туристов атакуют навязчивые торговцы и разводилы, — пожаловалась путешественница. — Обмануть хотят буквально на каждом шагу! А еще тут катастрофически шумно и грязно». Неприятный сюрпризом стало и отсутствие упорядоченного дорожного движения. Фактически на улицах Каира царит хаос: водители постоянно сигналят и обгоняют друг друга, пешеходы перебегают дороги, где хотят.
В столице Египта россиянку также поразил и низкий уровень жизни. По словам Коноваловой, даже самый крошечный город России, а блогерша сама родилась в таком, точно будет приятнее и опрятнее Каира. «Дома тут стоят вплотную друг к другу, — пояснила она. — Многие из них частично разрушены или не достроены. Все покрыто пылью, всюду мусор»
Однако ряд особенностей Каира пришлись по душе Коноваловой. Так, приятным сюрпризом для нее стало отношение египтян к россиянам и их общее дружелюбие к туристам. Местные жители всегда здороваются, улыбаются и стремятся сделать общение с ними легким и радостным.
Ранее «МК» рассказал, что перед ноябрьскими праздниками отели в Калининграде взвинтили цены. Город ранее попал в топ-10 самых мистических направлений для туризма в пределах России после Санкт-Петербурга. Так, ночь на двоих в гостинице в районе Южного вокзала обойдется в 7191 рубль. За размещение в районе университетских общежитий на улице Горького придется заплатить 5149 рублей в сутки.
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