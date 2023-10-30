Победитель шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой» получит контракт с «Амкалом» или 300 тысяч рублей

участников: Александр Маменко, Гена Миллер, Акул, Панда FX, Ромарой, Виктор Блатов, Фаворит, Василий Маврин, Майк Крапивников, Игорь Олейник, Алексей Гуркин и Станислав Сычев.

«Смотрю 20-минутный ролик, меня там 30 секунд. Даже на поле не выходил. Было обидно». Гена Миллер об уходе из «Амкала» «Сити» победил «МЮ», ЦСКА обыграл «Краснодар», Ферстаппен – первый в Мехико, Медведев проиграл Синнеру, победы Алиева и Фроловой на Гран-при России и другие новости

«Не хватает каких-то рофлов, ###, срачей, что не бустит актив. Вайб прям добрый, какой-то дружеский». Сибскана об атмосфере на Media Basket «Реал» выиграл класико, дубль Беллингема, поражения «Спартака» и «Челси», ЮАР взяла Кубок мира по регби, Винисиус и расизм, 8:0 от «Баварии», поул Леклера в Мехико и другие новости headtopics.com

«Со стороны, наверное, это было очень плохо. Три минуты по нулям играли – такого баскетбол еще не видел». Герман Эль Класико о матче с 2Drots в Лига Ставок Media Basket «Это как детей в баскетбол учат играть – мы где-то на этом уровне». Эдамс о матче против «Амкала» в Лига Ставок Media Basket

Пантера о восстановлении: «Можно набрать форму в Медиалиге – это выше, чем ПФЛ. Но после такой травмы нужно выходить из зоны комфорта» «Тоттенхэм» укрепил лидерство в АПЛ, Медведев и Рублев в 1/2 в Вене, поражение СКА, «Майнц» расторгает контракт поддержавшего Палестину Эль-Гази и другие новости headtopics.com

Генич о финале МФЛ: «Броуки» были моим фаворитом, за 30 секунд до конца я написал Севе: «Что я говорил?» После гола Кашая подумал: «Вот я лох»

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Герман запустит шоу «Хочу в «Амкал»: возвращение домой». Среди участников только экс-игроки команды«Мы сняли огромный проект, в котором могли поучаствовать исключительно люди, до этого связанные с «Амкалом». Прочитайте больше ⮕

В Чехове двое мужчин в балаклавах избили и ограбили дачника на 300 тысяч рублейВ Чехове Московской области двое мужчин в балаклавах избили и ограбили дачника почти на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOТ. Инцидент произошёл на территории СНТ 'Лесная цесарка', когда пострадавший выгуливал свою собаку. Прочитайте больше ⮕

Стала известна зарплата новичка «Северстали» Кристиана ЯрошаКак стало известно «Чемпионату», новичок «Северстали» Кристиан Ярош получит в текущем сезоне 25 млн рублей и 40 млн рублей в следующем. Прочитайте больше ⮕

«Это как детей в баскетбол учат играть – мы где-то на этом уровне». Эдамс о матче против «Амкала» в Лига Ставок Media Basket«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket. Прочитайте больше ⮕

«Здесь свобода, сам могу решать, когда мне выходить. В медиафутболе все больше становлюсь наблюдателем». Вагабонд сравнил медиабаскетбол и медиафутбол«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket. Прочитайте больше ⮕

«Со стороны, наверное, это было очень плохо. Три минуты по нулям играли – такого баскетбол еще не видел». Герман Эль Класико о матче с 2Drots в Лига Ставок Media Basket«Амкал» обыграл 2Drots со счетом 20:17 в третьем туре Лига Ставок Media Basket. Прочитайте больше ⮕