Победа команды Локомотив в матче против Торпедо

В рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 28 декабря 2023 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нагорный.

Всё, прозвучала финальная сирена! «Локомотив» и «Торпедо» подарили болельщикам огненный матч, закончившийся победой подопечных Игоря Никитина со счётом 5:3! Ярославцы к середине третьего периода организовали пять безответных шайб, даже после этого нижегородцы не опустили руки, забили три гола, но уже времени на суперкамбэк команде Игоря Ларионова не хватил





championat » / 🏆 29. in RU Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:

Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей

Анчелотти о Беллингеме: «Он удивляет в каждом матче, настоящий дар. Но ему стоит улучшать испанский🤩 Анчелотти в восторге от Беллингема после матча с «Наполи»: но Карло назвал один аспект, который Джуду надо улучшать! Правда, с футболом это никак не связано 😜

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Алаба получил разрыв крестообразной связки левого колена. Игроку «Реала» предстоит операцияЗащитник мадридского клуба получил повреждение в матче Ла Лиги против «Вильярреала» (4:1).

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Роналду забил 51-й гол в 2023 году. Больше лишь у Кейна и Мбаппе – 52, у ХоландаНападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче 18-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттифака».

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

Матч упущенных возможностей. Лидер волейбольного ЧР был в шаге от провала, но спасся«Локомотив» летел 0:2 в гостях, но в итоге упрочил лидерство в Суперлиге.

Источник: championat - 🏆 29. / 51 Прочитайте больше »

Мошенники обманули Трошечкина на 133 тысячи рублей. Хавбек «Пари НН» хотел заказать 6 пар кроссовок через соцсетьСегодня телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник нижегородской команды хотел купить пару кроссовок за 133 тысячи рублей, увидев объявление в одной из соцсетей в конце октября.

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »

– «Салернитане». Хавбек совершил результативное действие в 3-м подряд матче за «Аталанту»Сегодня полузащитник «Аталанты» забил гол в матче против «Салернитаны» в 16-м туре Серии А (4:1).

Источник: sportsru - 🏆 7. / 63 Прочитайте больше »