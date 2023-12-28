Победа команды Локомотив в матче против Торпедо

В рамках турнира Фонбет Чемпионат КХЛ. Начало встречи 28 декабря 2023 года запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на стадионе Нагорный.
Всё, прозвучала финальная сирена! «Локомотив» и «Торпедо» подарили болельщикам огненный матч, закончившийся победой подопечных Игоря Никитина со счётом 5:3! Ярославцы к середине третьего периода организовали пять безответных шайб, даже после этого нижегородцы не опустили руки, забили три гола, но уже времени на суперкамбэк команде Игоря Ларионова не хватил
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