Площадка для обсуждений.

Участники обменяются опытом улучшения бизнес-процессов и внедрения практик антикризисного управления. Мероприятия состоятся онлайн и офлайн.

Ежегодно вторая неделя ноября в мире отмечается как Всемирная неделя качества, а второй четверг ноября — как Всемирный День качества. По инициативе Роскачества семь лет назад этот праздник появился и в России. В этом году Всемирная неделя качества состоится под девизом: «Россия — страна со Знаком качества» и пройдет с 7 по 10 ноября, а День качества — 9 ноября.

Уже несколько лет подряд главным национальным деловым событием в области качества становится международный форум «Всемирный день качества». Это уникальная дискуссионная площадка, сфокусированная на вопросах качества, эффективности и устойчивого развития. Тема форума этого года: «Глобальная трансформация. Контекст. Подходы. Процессы». headtopics.com

«На форуме участники обменяются опытом повышения качества бизнес-процессов и внедрения практик антикризисного управления, а также обсудят инновационный вектор развития экономики, лучшие практики устойчивого развития и идеи популяризации качества среди молодежи, студентов и выпускников вузов», — отметила заместитель руководителя Роскачества Юлия Михалева.

Мероприятие пройдет в двух форматах — очном и гибридном. Офлайн-мероприятия состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге и в Сергиевом Посаде, а онлайн-трансляция будет доступна для всех зарегистрированных участников. В форуме 2022 года на 46 отраслевых сессиях выступили 380 спикеров. Трансляцию посмотрели более 570 000 человек из 81 страны. headtopics.com

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