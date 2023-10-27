Письма. Геннадий Хазанов. Выпуск от 27.10.2023

Зачем Геннадий Хазанов читает о себе плохие комментарии в соцсетях, и как с годами ему удается держать удар лучше? Как он пережил предательство коллег, которые хотели отнять Театр Эстрады? Правда ли, что известный преподаватель Щукинского училища вынес ему приговор: «У вас нет юмора и темперамента»?

Также в выпуске – тяжелые воспоминания детства, а также трогательная история о том, как уже будучи взрослым семейным человеком артист жил с отцом в одном доме, даже не подозревая об этом.Не лыком шиты. Совет да любовь: свадебные наряды и традиции регионов России. Выпуск от 27.10.2023

Ах, эта свадьба! Кокошник вместо тиары, а сарафан вместо пышного платья — обсуждаем традиционные наряды и свадебный декор регионов России. Каким был наряд жениха и невесты пару веков назад? Рубаха с вышивкой, жемчужный ожерелок и красный цвет — классические традиционные элементы, которые можно привнести даже в современные свадебные образы.Кот Шредингера. Пластик: как его перерабатывать и можно ли от него отказаться? Выпуск от 26.10. headtopics.com

В гостях у популяризатора науки Григория Тарасевича — академик РАН Ремович Хохлов и художник Юлия Че. Действительно ли опасны пластиковые отходы, как правильно их перерабатывать, и что означает «биоразлагаемая» упаковка?Октябрь — международный месяц осведомленности о раке молочной железы. В студии подкаста «Психика» собрались те, кто победил рак. Наталья Лосева призналась, что 20 лет назад сумела справиться с онкологическим заболеванием.

Самая страшная неинфекционная эпидемия XXI века — ожирение. Такой статус этому заболеванию присвоила Всемирная организация здравоохранения. И именно эта тема стала главной в премьерном выпуске «Обмана веществ». Почему важно спать ночью, как избежать синдрома ранней сидячей смерти, почему бананы лучше есть не поздно вечером, а утром после завтрака?Антропология. Играем свадьбу! Группы «Под облаками» и «Петр Валентинович». Выпуск от 20.10. headtopics.com

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