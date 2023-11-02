Пинилья о «Золотом мяче» Месси: либо мы сошли с ума, либо МЛС стала силой мирового уровня

Бывший форвард сборной Чили Маурисио Пинилья выразил негодование тем, что «Золотой мяч» вручается за достижения по итогам всего сезона, так как считает, что аргентинский форвард Лионель Месси получил приз только за победу на чемпионате мира в Катаре. Слова Пинильи передает ESPN.

«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо МЛС стала силой мирового уровня. Все решил чемпионат мира. Но я не понимаю, зачем мы выдаем награду за целый год, если значение имеет лишь один турнир. Думаю, что Месси не был лучшим», — сказал Пинилья.Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины в декабре 2022 года.

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Пинилья о Месси: «Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо лига стала силой мирового уровня. И зачем брать в расчет год, если все решает один ЧМ?»«Если ты, выступая в МЛС, получаешь «Золотой мяч», то либо мы все сошли с ума, либо американская лига стала силой мирового уровня. Прочитайте больше ⮕

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