Пилот «Феррари» высказался о своих неудачах в сезоне

Пилот «Феррари» монегаскиронично высказался о своих неудачах в нынешнем сезоне, из-за которых, по его мнению, он потерял много очков. «Оглядываясь на сезон… Был Бахрейн, затем штраф в Джидде, много очков было потеряно в Бразилии… Надеюсь, после этой гонки мы по-прежнему сможем бороться за второе место в Кубке конструкторов. Это моя единственная мотивация на остаток года.(паломнический город во Франции. – Прим.

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