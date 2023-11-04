Пилот «Ред Булл» не уверен в своих возможностях в квалификации Гран-при Бразилии

Пилот «Ред Булл» заявил, что не уверен, что смог бы показать лучший результат в квалификации Гран-при Бразилии, если бы не досрочное завершение из-за сильного дождя. «Разрывы были очень, очень близкими. Я думаю, что мы были вполне конкурентоспособны, поэтому я думаю, что никто на самом деле не знает, кто выиграл бы третий сегмент, если бы это была обычная сессия без ухудшения погоды. Это делает весьма интересной воскресную гонку. Посмотрим, как всё будет развиваться в долгосрочной перспективе

. Я даже не проехал круг на комплекте мягких шин. В первом сегменте у вас всегда есть немного больший запас времени на круге, и он более напряжённый, потому что, если вы не проехали хороший круг, вы выбыли. Вот почему многие люди используют два комплекта шин или даже три комплекта. Угроза дождя существовала всегда. Но я думаю, что в первом и втором сегментах было совершенно ясно, что его пока нет. Но из-за скорости остальных пришлось поставить новый комплект шин. Было немного сложно на неровностях. Я не знаю, почему это произошло, потому что мы на самом деле ничего не меняли в машине. На неровностях было не очень комфортно, но мы попытались обойти эту проблему», — приводит слова Ферстаппена RaceFans

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