Пиарщика Сафонова арестовали по делу о вымогательстве у менеджера Ростеха

Москва, 27 октября - АиФ-Москва. В Москве суд арестовал пиар-специалиста Антона Сафонова по делу о вымогательстве более 2 млн рублей у топ-менеджера Ростеха Василия Бровко.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 27 октября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сафонова Антона Викторовича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство в особо крупном размере), на срок до 26 декабря 2023 года», — сообщили ТАСС в суде.

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