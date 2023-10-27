Печерникову и Тихонова «поженили».

55 лет назад, 28 октября 1968 года, на экраны страны вышел двухсерийный черно-белый фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника».

Тему объявили опасной Узнав, что Ростоцкий решил снимать фильм о сомневающемся в себе и своих педагогических методах учителе, начальники Госкино объявили тему опасной и написали «кляузу» в Минкульт с требованием запретить съемки. Но директор киностудии им. Горького Бритиков взял ответственность на себя и разрешил снимать. Хотя в любой момент процесс мог быть остановлен.

Когда по сюжету за окном школы шел дождь, ее поливали из пожарных шлангов. Сердобольный директор — ветеран войны с протезом вместо ноги — очень переживал за здание: школа-то была совсем новая. Для Розы Григорьевой лента стала единственной в кинокарьере. У некоторых актеров в фильмографии — лишь две картины. Для студента Игоря Старыгина (Костя Батищев) фильм Ростоцкого стал вторым. Но Костя Батищев — его первая заметная роль. headtopics.com

Вместо неизвестной тогда Ирины Печерниковой («англичанка» Наталья Сергеевна) могли сыграть Светлана Светличная или Валентина Шендрикова. Но и Печерникову роль поначалу не вдохновила. Она предполагала, что получится «типичная идеологическая ерунда». Тем не менее согласилась. Хотя сниматься с Тихоновым, в которого была влюблена вся страна (Печерникова — в том числе), было сложно. А иные репетиции с классом заканчивались слезами актрисы.

«Доживем до понедельника» — единственная работа Ростоцкого, в которой он снял жену Нину Меньшикову («русичка» и завуч Светлана Михайловна). Пробы она проходила наравне с другими и убедила мужа, что справится. Но в процессе съемок намучилась: он требовал с нее больше, чем с остальных, ему казалось, что она играет неважно. В итоге эта роль стала одной из лучших в карьере актрисы. headtopics.com

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