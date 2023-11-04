Петр Авен и Михаил Фридман возвращают имущество, изъятое в ходе обысков

Петр Авен признал, что он и его партнеры вложили свои миллиарды на Западе по ошибке, в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Михаила Фридмана, который вернулся из Лондона в российскую столицу, нельзя считать олигархом
. В дайджесте Forbes — о самых важных событиях недели с участием крупнейших российских бизнесменоввернуть имущество, изъятое в ходе обысков на виллах на озере Тегернзе, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкие власти считают связанными с. Обыски были проведены осенью 2022 года в рамках следственных действий об отмывании денег и уклонении от санкций. «Обыски проводились с привлечением крупных сил полиции, в том числе вооруженного спецназа, и широко освещались в СМИ», — отмечается в заявлении представителя миллиардера. В мае суд признал эти обыски незаконными, доводы прокуратуры ФРГ в суде были признаны «смутными подозрениями» и «голословными предположениями». финская газета Ilta-Sanomat. По данным издания, приставы искали имущество, подлежащее аресту, а также «материалы для следствия». Местные жители рассказали Ilta-Sanomat, что людей на острове не видели ни зимой, ни весной 2023 года. Кесаевостров в 2020 году за €700 000, для совершения сделки он воспользовался «золотым паспортом» Кипра, полученным за инвестиции. На острове располагаются несколько жилых зданий и вертолетная площадка. под санкции СШ
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