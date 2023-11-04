Петр Авен и Михаил Фридман возвращают имущество, изъятое в ходе обысков

Петр Авен признал, что он и его партнеры вложили свои миллиарды на Западе по ошибке, в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Михаила Фридмана, который вернулся из Лондона в российскую столицу, нельзя считать олигархом

. В дайджесте Forbes — о самых важных событиях недели с участием крупнейших российских бизнесменоввернуть имущество, изъятое в ходе обысков на виллах на озере Тегернзе, в квартире недалеко от Франкфурта-на-Майне и на яхте Dilbar в порту Бремена, которые немецкие власти считают связанными с. Обыски были проведены осенью 2022 года в рамках следственных действий об отмывании денег и уклонении от санкций. «Обыски проводились с привлечением крупных сил полиции, в том числе вооруженного спецназа, и широко освещались в СМИ», — отмечается в заявлении представителя миллиардера. В мае суд признал эти обыски незаконными, доводы прокуратуры ФРГ в суде были признаны «смутными подозрениями» и «голословными предположениями». финская газета Ilta-Sanomat. По данным издания, приставы искали имущество, подлежащее аресту, а также «материалы для следствия». Местные жители рассказали Ilta-Sanomat, что людей на острове не видели ни зимой, ни весной 2023 года. Кесаевостров в 2020 году за €700 000, для совершения сделки он воспользовался «золотым паспортом» Кипра, полученным за инвестиции. На острове располагаются несколько жилых зданий и вертолетная площадка. под санкции СШ

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VEDOMOSTİ: Фридман и Авен пожалели о решении инвестировать в страны Запада Бизнес мены признались, что вложения они совершили «по ошибке»

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DW_RUSSİAN: Суд в ФРГ постановил вернуть Усманову изъятое имуществоАлишера Усманова подозревают в ФРГ в отмывании средств, нарушении санкций и уклонении от уплаты налогов. Суд во Франкфурте-на-Майне признал незаконными обыски у бизнес мена и постановил вернуть ему изъятое имущество.

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MKOMSOMOLETS: Иван Ургант рассыпался в словах любви к России: «Даже и не знал, что так сильно люблю»Не так давно в Дубае состоялся культурный вечер, в ходе которого телеведущий Иван Ургант и журналист Владимир Познер обсуждали путешествия и жизненные события

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