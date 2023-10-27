Петербургские мастера завершают воссоздание разрушенного Мефистофеля

Сбитого восемь лет назад с фасада дома на Лахтинской улице Мефистофеля собрали по пикселям. Останки демона отсканировали и заново отпечатали наМефистофель торжествует: назло ненавистникам и религиозным фанатикам он скоро вернется на фасад родного дома в Петроградском районе Петербурга. Без современных технологий возродить пострадавшего было бы очень непросто.

. Многие части рельефа оказались утраченными, достаточно хорошо сохранилось только лицо. Его и другие собранные фрагменты решено было сделать музейными экспонатами, а для жилого здания на Лахтинской улице изготовить точную копию.. Для того, чтобы соответствие оригиналу было максимально полным, каждый уцелевший элемент отсканировали, а недостающее реконструировали с помощью исторических фотографий.

На переход из виртуального мира в реальный потребовалось около 200 часов. Зрелище завораживающее: демона печатают на. Вселенское зло оказалось слишком крупногабаритным. Предварительно его расчленили на 10 частей. На финальном этапе допечатывают плечи с мускулатурой.каких-то headtopics.com

5 тыс. рублей. Такую сумму заплатил заказчик знакомому альпинисту, разрушившему оригинал. Православный активист был уверен, что делает нечто благое. По его мнению, инфернальное создание могло навредить строящемуся поблизости храму.

Допечатанный Мефистофель отправится к скульпторам. С помощью получившейся модели они сделают форму для заливки. Итоговый вариант будет выполнен из фибробетона. Вернуть демона на фасад здания планируется уже в декабре. headtopics.com

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