Петербургские дороги этой зимой продолжат посыпать солью

В борьбе с гололедицей на дорогах и тротуарах основным ударным компонентом станет соль. Смольный выбрал вариант отечественного производства — смесь хлорида кальция и хлорида натрия с добавлением песка.

Петербурга: «У нас Петербург имеет определенные нюансы, в том числе по погоде. Когда у нас тут то тепло, то холодно, соответственно, у нас гололедица, песок не всегда срабатывает. Ну и мы с вами видели по примеру совсем недавних периодов, когда наступает весна, происходит вторая проблема — это пыль».вице-губернатор

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