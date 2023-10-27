Петербургский «Буфф» отпразднует 40-летие лучшими театральными номерами

«Весь этот Буфф» в театре «Буфф». В юбилейную постановку собрали лучшее, что было в творчестве коллектива за 40 лет. К круглой дате подготовили и специальные номера.

Эти песни публика услышала еще до рождения театра «Буфф». На третьем курсе эстрадного отделения появился спектакль «Мандрагора» Макиавелли. Несмотря на то, что пьесе 500 лет, в исполнении студентов комедия эпохи Возрождения была воспринята как новое слово в театре.театра «Буфф» с 1983 года, заслуженная артистка России: «Это было время такое. Совпали мы, совпало время. Мы были хулиганами сумасшедшими.

Тон концерту зададут ведущие: худрук Михаил Смирнов и актеры из первого «Буффа». У каждого, кто выйдет на сцену, будут искренними и смех, и слезы и любовь.

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