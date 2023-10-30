Ранее в своей статье под названием"Фиаско неоконсерваторов на Украине", Сакс предупредил, что Украине грозит экономический, демографический и военный кризис.

Экономист призвал Вашингтон к более хладнокровному подходу к российско-украинскому конфликту,"срочно изменить курс" и согласиться на переговоры с Москвой.

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В Кремле прокомментировали призыв экономиста Сакса менять позицию США по УкраинеПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал 30 октября призыв американского экономиста Джеффри Сакса к властям США пересмотреть позицию в отношении российско-украинского конфликта. Прочитайте больше ⮕

Песков прокомментировал призыв экономиста Сакса к США поменять позицию по РоссииПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США поменять позицию по отношению к России. Прочитайте больше ⮕

Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по РФПо его словам, такие рассуждения в настоящее время редко встречаются в западном мейнстриме. Прочитайте больше ⮕

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На шутку Маска Медведев отреагировал своейЗаместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал на шутку известного американского бизнесмена Илона Маска о военных базах США, к 'которым Иран слишком близко разместил свою территорию'. Прочитайте больше ⮕