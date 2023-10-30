Песков расценил события в Дагестане как вмешательство извне

Беспорядки в аэропорту Махачкалы в Дагестане являются вмешательством извне. Об этом 30 октября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Вчерашнее событие вокруг аэропорта Махачкалы является ситуацией извне, включая информационное воздействие извне. На фоне телевизионных кадров, которые показывают ужас в секторе Газа. Легко провоцировать людей», — сообщил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

Он отметил, что президент России Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в республике Дагестан, в частности, от главы региона Сергея Меликова и от ФСБ. Песков рассказал, что сегодня Путин планирует провести совещание в 19:00 мск, в рамках которого будут обсуждаться попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола общества. headtopics.com

Беспорядки в аэропорту Махачкалы начались 29 октября. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов показал, что происходило на месте событий. К зданию пришли несколько тысяч человек с антиизраильскими плакатами, они выкрикивали лозунги в поддержку Палестины. В какой-то момент часть толпы сломала входные двери и прорвалась в здание терминала аэропорта.

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