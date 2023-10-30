Песков отказался говорить якобы о планах призыва срочников в погранвойска

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение военкора Александра Сладкова якобы о планах отправлять срочников в пограничные войска страны.
Как передает информационное агентство ТАСС, официальный представитель Кремля заявил об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Оцените материал Оставить комментарий (0)
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