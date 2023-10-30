Песков отказался говорить якобы о планах призыва срочников в погранвойска

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать сообщение военкора Александра Сладкова якобы о планах отправлять срочников в пограничные войска страны.

Как передает информационное агентство ТАСС, официальный представитель Кремля заявил об этом на брифинге, отвечая на вопросы журналистов. Оцените материал Оставить комментарий (0)

Россия Последние новости Прочитайте больше: aifonline »

Кремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойскаКремль не стал реагировать на слухи о планах призывать срочников в погранвойска, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков никак не прокомментировал эти сообщения. Об этом сообщает ТАСС. Прочитайте больше ⮕

Стало известно о возможном призыве российских срочников в погранвойскаРоссийских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский военный корреспондент Александр Сладков. По словам Сладкова, о таких планах он слышал лично от президента России и главнокомандующего Вооруженными силами РФ Владимира Путина. Прочитайте больше ⮕

Военкор заявил о возможном призыве российских срочников в погранвойскаВоенный корреспондент Александр Сладков заявил в своем Telegram-канале , что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Прочитайте больше ⮕

В 'Хезболлах' предупредили об ответе в случае нарушения Израилем красных линийВ ливанской шиитской организации сообщили о планах продолжить борьбу, 'пока планы агрессора не будут сорваны' Прочитайте больше ⮕

В Кремле отказались комментировать заявления о призыве срочников в погранслужбуОфициальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не будет комментировать слова военного корреспондента Александра Сладкова о том, что российских военнослужащих срочной службы могут начать призывать в пограничные войска. Прочитайте больше ⮕

Израиль отозвал своих дипломатов из Турции после заявления Эрдогана о ГазеРанее Эрдоган назвал Израиль оккупантом, а также объявил о планах признать страну военным преступником. Прочитайте больше ⮕