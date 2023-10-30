Песков: события в Махачкале во многом вызваны воздействием извне

По его словам, на фоне ужасных кадров из сектора Газа, запечатлевшие смерти гражданских лиц, детей и стариков, недоброжелателям очень легко «злоупотреблять ситуацией, провоцировать и возбуждать людей».

Песков подчеркнул, что Путин традиционно уделяет большое внимание этой теме, в частности, она обсуждалась на недавней встрече президента с представителями основных религиозных конфессий. Спикер Кремля воздержался от ответа на вопрос, как в Кремле оценивают реакцию и действия местных властей по пресечению беспорядков на национальной почве.

Ранее о том, что беспорядки были и выступления против еврейского населения были спровоцированы бандеровцами заявил глава республики Сергей Меликов.

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