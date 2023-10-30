Песков: причиной событий в Дагестане стало вмешательство извне

Москва, 30 октября - АиФ-Москва.

События в Махачкале стали результатом вмешательства извне, о чем рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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