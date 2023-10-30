Песков прокомментировал призыв Сакса к США пересмотреть позицию по РФ

Москва, 30 октября - АиФ-Москва. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал призыв американского экономиста Джеффри Сакса к США пересмотреть позицию по России. Об этом сообщает РИА Новости.Сакс заявил, что Украина находится под угрозой коллапса и США срочно нужно изменить курс - начать переговоры, пообещать не расширять НАТО на восток и признать российскими новые территории.

Песков отметил, что это лишь точка зрения одного экономиста, не более того. Однако подобные рассуждения в западном инфополе сейчас встречаются крайне редко, считает пресс-секретарь. Ранее СМИ сообщили, что Соединенные Штаты объявили о выделении нового пакета военной помощи киевскому режиму на 150 млн долларов, который включает в себя средства противовоздушной обороны, артиллерию, противотанковые средства.

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