Песков: отношения России и США находятся на нуле, но диалог придется возобновить

Отношения России и США находятся на нуле, но со временем диалог придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту телеканала 'Россия-1' Павлу Зарубину.

Россия Последние новости Прочитайте больше: ТАСС »

:

MKOMSOMOLETS: Песков: отношения России и США находятся на нулеПресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российско-американские отношения находятся на крайне низком уровне, однако в Москве полагают, что в будущем их придется укреплять

Источник: mkomsomolets | Прочитайте больше »

ИЗВЕСТИЯ: В Кремле указали на вину США в сворачивании отношений Москвы и ВашингтонаОтношения РФ и США находятся на «нуле», заявил 5 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.При этом он добавил, что со временем странам придется восстановить диалог.«Отношения находятся на нуле и я бы сказал, даже ниже нуля.

Источник: Известия | Прочитайте больше »

LENTARUOFFİCİAL: В Кремле высказались о возобновлении отношений России и СШАОтношения России и США находятся на нуле, но их рано или поздно их придется возобновлять. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что именно на США лежит ответственность за сворачивание диалога двух стран.

Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

LENTARUOFFİCİAL: В Кремле назвали инициатора сворачивания отношений России и СШАСворачивание отношений России и США произошло по инициативе Вашингтона, заявил журналистов официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: lentaruofficial | Прочитайте больше »

ВЕСТИ: Москва 'абсолютно непримиримо' реагирует на попытки вмешательстваИ Россия, и США несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, и, несмотря на то, что отношения двух стран находятся сейчас 'ниже нуля', со временем разговор придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »

ВЕСТИ: Москва 'абсолютно непримиримо' реагирует на попытки вмешательстваИ Россия, и США несут особую ответственность за мировую и стратегическую стабильность, и, несмотря на то, что отношения двух стран находятся сейчас 'ниже нуля', со временем разговор придется возобновить, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Источник: ВЕСТИ | Прочитайте больше »