Песков: Путин проведёт совещание на тему попыток Запада расколоть общество в РФ

По его словам, с участниками заседания глава государства обсудит попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке в попытках расколоть российское общество. Как уточнил представитель президента, совещание пройдёт в закрытом формате, но при этом будет очным.

По его словам, с участниками заседания глава государства обсудит попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке в попытках расколоть российское общество. Как уточнил представитель президента, совещание пройдёт в закрытом формате, но при этом будет очным.

Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФВстреча состоится около 19:00, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков Прочитайте больше ⮕

Путин вечером проведет совещание по теме попыток Запада расколоть общество в РФМероприятие пройдет в очном режиме Прочитайте больше ⮕

Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в секторе ГазаГлава Дагестана Сергей Меликов в воскресенье, 29 октября, призвал жителей республики на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке не поддаваться на провокации со стороны вражеских интернет-ресурсов, имеющих целью расколоть российское общество. Прочитайте больше ⮕

Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на КавказеДмитрий Песков анонсировал большое совещание с участием президента по следам событий на Северном Кавказе, где жители нескольких республик выступили против поддерживающих Израиль Прочитайте больше ⮕

В работе Telegram произошел сбойПользователи Telegram из разных регионов РФ пожаловались на сбои в работе мессенджера в ночь на 30 октября. Об этом свидетельствуют данные сервиса « Сбой.РФ ». Прочитайте больше ⮕

Путин напомнил о советах опытного Черномырдина молодому КириенкоВладимир Путин на уходящей неделе провел большое совещание с правительством. Среди прочего обсуждался старт отопительного сезона. Прочитайте больше ⮕