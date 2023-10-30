Песков прокомментировал призыв экономиста Сакса к США поменять позицию по России

По его словам, подобного рода заявления в США редки, однако они свидетельствуют о том, что хоть какая-то дискуссия в стране постепенно разгорается.

«Это точка зрения вот этого экономиста, не более того. Достаточно редкие рассуждения в наше время, особенно в западном мейнстриме. Такие рассуждения сейчас очень редко встречаются, но тем не менее, какая-то дискуссия всё равно постепенно разгорается», — сказал он.Более трёх тысяч погибших детей и свыше 600 авиаударов: как развивается наземная операция Израиля в секторе Газа

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