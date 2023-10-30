Песков анонсировал совещание у Путина по событиям в Махачкале и на Кавказе

По его словам, на этом совещании будут обсуждаться «попытки Запада использовать события на Ближнем Востоке для раскола российского общества». В открытой части выступит только Владимир Путин, обсуждение пройдёт в закрытом режиме.

К участию в совещании приглашены Михаил Мишустин, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин, Николай Патрушев, Сергей Нарышкин, Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие.

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