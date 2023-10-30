Песков сказал, что никаких предложений для России по гарантиям безопасности в свете расширения Североатлантического альянса не существует.

Песков сказал, что никаких предложений для России по гарантиям безопасности в свете расширения Североатлантического альянса не существует.

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Медведев предупредил европейцев о возможной холодной зимеЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети в социальной сети «ВКонтакте» написал, что жителям Европы нельзя дать гарантий того, что очередная зима не станет слишком холодной. Прочитайте больше ⮕

В Кремле оценили влияние событий в Махачкале на День народного единстваПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что произошедшее в аэропорту Махачкалы не повлияет на планы празднования Дня народного единства в России Прочитайте больше ⮕

Шойгу: Запад использует Украину как таран для нанесения поражения РоссииЗапад цинично использует Украину в качестве тарана для нанесения России «стратегического поражения» Прочитайте больше ⮕

Песков прокомментировал призыв американского экономиста к США пересмотреть позицию по РоссииДмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, отреагировал на призыв американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США пересмотреть свою позицию по отношению к РФ Прочитайте больше ⮕

Песков прокомментировал призыв экономиста Сакса к США поменять позицию по РоссииПресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал призыв профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса к США поменять позицию по отношению к России. Прочитайте больше ⮕

В России объяснили нежелание ввозить индийские лекарства по параллельному импортуРоссия отказалась ввозить лекарственные препараты по параллельному импорту из Индии, так как они не отвечают безопасности и могут сильно сказаться на здоровье граждан Прочитайте больше ⮕