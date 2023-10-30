Перспективы сотрудничества России и Монголии огромны

Вместе с тем, отметил дипломат, в Монголии за последние десятилетия русский язык несколько сдал позиции. Сейчас идет работа по популяризации изучения русского зыка.

"В сентябре этого года мы набрали первый класс новой школы, и это будет третья школа, которая будет вести преподавание по российским стандартам и на русском языке в Улан-Баторе", – пояснил Евсиков.Евсиков подчеркнул, что важно оказывать поддержку преподавателям русского языка в монгольских школах, где язык остается обязательным для учеников 7-9 классов.

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