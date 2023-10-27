Пережившим измену мужа с лучшей подругой женщинам дали совет

Женщинам, чьи мужья изменили им с их лучшими подругами, следует на время отдалиться от обоих близких людей, а затем поговорить с супругом о своих чувствах, предупредила клинический психолог Геляна Ширикинова. В беседе с «Лентой.ру» она дала совет женщинам, пережившим предательство двух близких людей. Ширикинова порекомендовала женщинам, пережившим такую измену, на время отдалиться и от мужа, и от подруги. Она призвала не сравнивать себя с подругой и не терзаться сомнениями.

Специалистка добавила, что из-за стресса могут начаться проблемы со здоровьем, поэтому ему нужно уделить особое внимание. «К слову, в современной психологии принято считать, что измена — показатель общего климата в семье. Партнер находит на стороне то, что не получает в семье. Ведь кроме отношений между мужем и женой, есть отношения между мужчиной и женщиной.

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